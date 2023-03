Capital Bra ist zurück!

Lange war es auf Social Media still um ihn. Jetzt hat er sich zurückgemeldet - mit einer schönen Botschaft an die Fans.

In seiner Instagram-Story am Samstag sitzt er im Flieger von Dubai nach Hamburg - in der First Class. Denn seit der Trennung von seinem Management lebt der Rapper in Dubai und hat sich nicht wirklich auf Instagram gemeldet. Diese Worte richtet er nach der langen Zeit an seine Bratans und Bratinas:

Ich hatte ne schwierige Zeit, aber ich wollte allen Fans und allen Bratans, Bratinas (...) Dankeschön sagen.

Denn er habe viele Nachrichten bekommen. Fans haben ihm aufbauende Worte geschrieben, wie "Lass dich nicht unterkriegen" oder "Mach dein Ding". Er gebe sein Bestes und freue sich auf Deutschland, betont der Musiker. Auch bei seinen Rapkollegen, die sich gemeldet haben, bedankt er sich.

Capi kündigt neue Produkte an

Außerdem verrät er, dass es bald wieder neue Produkte von ihm geben wird: 'Ne neue Pizza, Limonade und Vapes hat er in der Story bereits angekündigt.

Hier kannst du einen Ausschnitt der Story sehen: