Car-Freitag 2023: Polizei will aufräumen

Die Polizei geht an Ostern bundesweit gegen Auto-Poser, illegales Tuning und Raser vor.

Der Karfreitag ist traditionell so was wie der Saisonauftakt für Tuner. Die Polizei war dementsprechend gut beschäftigt. Die Polizei in Köln sagt: Jeder, der glaube, die Straße sei eine Rennstrecke, werde aus dem Verkehr gezogen. Am so genannten "Car-Friday“ starten Auto- und Motorradfans in die Saison.

Tuning-Limit in Singen

Im Stadtgebiet von Singen dürfen bis Ostermontag nicht mehr als 5 getunte Fahrzeuge zusammenkommen. Die Polizei startet viele solcher Aktionen, um getunte Autos und Raser hochzunehmen.

Car-Friday am Nürburgring

Eines der größten Events - das auch legal stattfinden darf - gibt es jedes Jahr am Karfreitag am Nürburgring. Für eine Gebühr von 35 Euro kann jeder über die Rennstrecke fahren. Eine Rennfahrerlizenz braucht es dafür nicht. Einzige Bedingung: Das Fahrzeug muss eine Straßenzulassung haben. Dabei gab es in der Vergangenheit oft Probleme mit Lärm, Müll, Falschparkern und Unfällen.