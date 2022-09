Dieser 19-Jährige holt sich Platz 1 - weltweit!

Carlos Alcaraz hat den Tennis-Rekord! Es gab noch nie einen jüngeren Spieler auf Platz eins der Weltrangliste als ihn.

Gelungen ist das dem 19-jährigen Carlos Alcaraz aus Spanien, weil er durch den Sieg im Finale der US Open in New York. Danach sagte er:

Das ist etwas, wovon ich immer geträumt habe, die Nummer eins der Welt und ein Champion bei einem Grand Slam zu sein. [...] Es fällt mir gerade schwer, darüber zu sprechen. Ich habe viele Emotionen.

2,6 Millionen Dollar!

Carlos kann sich nicht nur über den Rekord und seinen ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier - den US Open - freuen. Er bekommt dazu noch 2,6 Millionen Dollar Preisgeld. Sein unterlegener Final-Gegner, der 23-jährige Casper Ruud aus Norwegen, bekommt für den zweiten Platz stolze 1,3 Millionen Dollar.

In diesem Video siehst du die letzten Sekunden des Finales und wie sich Carlos nach seinem Sieg freut - starke Emotionen!

Weitere Tennis-News haben wir hier: