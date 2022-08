So verdienst du Geld im Schlaf - in echt! 🛌

Ein Matratzenhersteller in den USA sucht gerade Testschl├Ąfer.

Das Unternehmen Casper hat einen Job ausgeschrieben, bei dem Schlafen am Arbeitsplatz nicht nur geduldet, sondern erw├╝nscht ist.

Geld verdienen im Schlaf, aber...

...einen Haken hat die Sache: Laut Ausschreibung musst du f├╝r den Job in den "Casper-Stores und an ├╝berraschenden Orten auf der Welt" schlafen. Einmal ausgeschlafen kommt auch noch etwas Arbeit auf dich zu. Wenn du wach bist, sollst du noch Social-Media-Content erstellen, wie du so geschlafen hast. Bewerber sollen "sehr gute Schl├Ąfer" sein und "durchschlafen" k├Ânnen.

Gute Nacht.

Vielleicht tr├Ąumst du dann davon:

Davon tr├Ąumt die Welt am meisten!