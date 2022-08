Cathy Hummels: Deshalb geht es ihr gerade schlecht

Die Influencerin gibt ihren Fans private Einblicke - ihr Stress scheint sich auf ihre Gesundheit auszuwirken.

In einer Insta-Story verrät sie, dass sie gerade körperliche Beschwerden hat, besonders Bauchschmerzen. Ein Check beim Arzt soll ihr aber gezeigt haben, dass sie gesund ist. Cathy vermutet, dass es am Stress in ihrem Privatleben liegt. Deshalb will sie sich erstmal neu sortieren.

Liegt es an der Trennung von Mats Hummels?

Darüber kann man nur spekulieren. Denn: Konkret wird sie bei diesem Thema nicht. Allerdings sagt sie, dass sie wieder mehr Substanz in ihrem Leben möchte und fügt hinzu: "Ich denke, ihr wisst, was ich meine."