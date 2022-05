Überfall auf Cathy Hummels: Sie hatte Angst um ihr Leben

"Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht", sagte die Moderatorin in einem Interview.

Am vergangenen Samstag wurde die Moderatorin in Thailand ausgeraubt. Der Täter soll ihr einen Hieb auf den Kopf gegeben und mehrfach auf sie eingeschlagen haben bis sie sich wehrte. Cathy habe den Mann angeschrien. Dieser soll dann weggerannt sein, nachdem er ihr das Handy abgenommen hat.

Ich bin dankbar, am Leben zu sein.

Der Schock sitzt tief

Die Ex von Matts Hummels drehte dort die neue Staffel einer Realityshow, die sie moderiert. Am Abend vor ihrer Abreise passierte der Überfall. Sie wollte sich eigentlich nur mit einem Spaziergang am Strand von dem schönen Ort verabschieden.

Dschungelcamp: Daniel Hartwich hört auf!