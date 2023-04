Das fordert zumindest die CDU. Dadurch soll die soziale Herkunft weniger Einfluss auf die Berufschancen haben.

Für jedes neugeborene Kind soll es die Kohle geben. Das hat CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Samstag in der "Rheinischen Post" gesagt. Das Ziel: Kinder, die in Armut aufwachsen, sollen dadurch bessere Chancen für Bildung und ihre Zukunft bekommen.

Startkapital für Kinder: Wie soll das funktionieren?

Czaja sagt, dass das Geld nicht direkt bei der Geburt ausbezahlt werden soll. Stattdessen sollen die 10.000 Euro verwaltet werden und ab dem 18. Lebensjahr für ein Studium oder eine Gründung genutzt werden.