Chamäleon-Auto und Party-Kühlschrank?!

Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas werden zum Teil richtig abgefahrene Sachen vorgestellt.

Die CES ist eine der größten Messen für Unterhaltungselektronik der Welt. Viele Unternehmen stellen dort ihr neuesten Erfindungen und Produkte vor. Wir zeigen dir ein paar Highlights:

Kühlschrank mit Licht und Sound

LG hat dieses Jahr einen Party-Kühlschrank vorgestellt. Das ist ein riesiger Kühlschrank mit einer LED-Front. Damit können laut LG rund 19.000 Farbkombinationen angezeigt werden. Außerdem sind Bluetooth-Boxen verbaut, sodass die LEDs im Takt der Musik die Farbe wechseln können. Steuern lässt sich der Kühlschrank per App.

Chamäleon-Auto?!

Auch BMW haut ordentlich einen raus. Das Unternehmen hat ein Auto vorgestellt, das seine Farben wechseln kann:

Die Karosserie des Autos besteht aus 240 E-Ink-Folien, die man in ähnlicher Form von E-Book-Reader-Displays kennt. Jede von den Folien kann bis zu 32 Farben anzeigen. So kann das Auto zum Beispiel menschliche Gesichtszüge annehmen - ganz so wie im Film "Cars". Für die Serienproduktion wird das allerdings nichts. Dafür ist die Herstellung viel zu aufwändig.

Das soll ab 2025 in die Autos

Ein Head-up-Display, das die komplette Frontscheibe ein nimmt, will BMW ab 2025 allerdings in seine neuen Autos einbauen. Dafür wird ein Displaystreifen an der kompletten Unterseite der Frontscheibe montiert. Er löst damit den kleinen Projektor ab, der aktuell noch verbaut wird und die wichtigsten Verkehrs- und Fahrzeugdaten anzeigt.

Zocken soll man im BMW auch bald können:

