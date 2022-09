Chadwick Boseman gewinnt Emmy nach seinem Tod

Der "Black Panther" wurde für die Zeichentrickserie "What If...?" ausgezeichnet.

An der Serie hatte der 2020 an Krebs verstorbene Schauspieler als Synchron-Sprecher gearbeitet. Er synchronisierte die Figur T'Challa, die er auch in "Black Panther" gespielt hat. Seine Frau Taylor Simone Ledward nahm den Emmy-Award für die beste Voice-Over-Performance stellvertretend an und erklärte:

Chad würde sich so geehrt fühlen, und ich fühle mich in seinem Namen geehrt.

Im November soll die Fortsetzung von "Black Panther" in die Kinos kommen: