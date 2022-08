Nowitzki, Hummels und Podolski: Diese Stars kicken für Michael Schumacher

Trotz Star-Besetzung geht's beim Charity-Event von Dirk Nowitzki und Schumachers Sohn Mick um mehr als Fußball.

Nowitzki machte im Vorfeld klar - es geht nicht um Weltklasse-Fußball: "Das Niveau wird tief sein". Stattdessen steht der Charity-Aspekt im Vordergrund. Dafür haben auch einige Stars zugesagt - unter anderem:

Mats Hummels

Lukas Podolski

Christoph Kramer

Sami Khedira

Fabian Hambüchen

Felix Neureuther

Sebastian Vettel

... und viele weitere aktive und ehemalige Top-Sportler. "Das heißt, es wird ein bisschen nach Fußball ausschauen", sagte Nowitzki der Deutschen Presseagentur.

Spiel live verfolgen

Wie sich die Teams aus Nicht-Fußballern und Profis schlagen, kannst du bei Sport1 sehen. Anpfiff in Frankfurt ist um 18 Uhr. Das Benefizspiel mit dem Namen "Champions for Charity" gibt es bereits zum vierten Mal. Ins Leben gerufen haben es Dirk Nowitzki und Mick Schumacher. Deshalb geht das eingenommene Geld auch an soziale Projekten der "Dirk Nowitzki-Stiftung" und an die "Keep Fighting Foundation" der Familie Schumacher.

Ob die Charity-Teams mit diesem Rekord mithalten können?