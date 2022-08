Champions-League-Hammer: Bayern trifft auf Lewandowski!

Erstmals gehen fünf deutsche Teams in der Königsklasse an den Start. Jetzt stehen zwei Hammer-Duelle fest.

Dem FC Bayern München wurde Barcelona zugelost. Damit treffen die Münchener auf ihren ehemaligen Goalgetter Robert Lewandowski. Borussia Dortmund bekommt ebenfalls ein Wiedersehen. Der BVB spielt gegen Manchester City und Erling Haaland.

Die ersten Spiele der Gruppenphase steigen am 6. September. Das Finale der Champions-League findet am 10. Juni 2023 im Atatürk-Stadion in Istanbul statt. In der türkischen Metropole wurden am Donnerstagabend auch die insgesamt 38 Gruppen mit 32 Teams ausgelost. Das sind die Gruppen der CL-Saison 2022/2023: