FC Bayern München vs. Celtic Glasgow: Schweigeminute bei der Champions League

Am Ende reichte es fürs Achtelfinale für die Bayern. Vor dem Spiel gegen Celtic Glasgow wurde es aber emotional.

Kurz vor Anpfiff des Playoff-Rückspiels in der Champions League: Die Spieler beider Teams stellen sich in zwei Reihen auf, dann wird es still: Mit den Fußballfans in der Allianz Arena gedenken sie den Opfern des Anschlags vom 13. Februar in München.

Bestürzt in tiefer Trauer und gegen die gesellschaftliche Spaltung

Bei der Attacke war ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft ver.di gefahren. Der FC Bayern München spricht in seiner Mitteilung von einem "furchtbaren Anschlag".

FC Bayern München im Achtelfinale

Nach Anpfiff lief es dann für die Fußballer des FC Bayern nicht gerade optimal. Lange lag das Team von Trainer Vincent Kompany zurück. In der Nachspielzeit schoss dann aber Alphonso Davies das 1:1 Unentschieden. Das Hinspiel hatten die Bayern mit 2:1 gewonnen.