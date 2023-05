Champions League: Zum ersten Mal wird eine Frau...

...das Finale kommentieren. Claudia Neumann übernimmt den Job von Bela Rethy.

Am 10. Juni wird im ZDF als Premiere eine Frau die Königsklasse kommentieren. Das hat ein Sprecher des Senders bestätigt. Claudia Neumann hatte auch Spiele der Männer-WM in Katar kommentiert. 2016 war sie schon die erste Frau, die überhaupt ein Männer-Match im Live-TV kommentiert hat. Jetzt also der nächste Milestone. Sie soll als Mädchen schon Fußball gespielt haben und das bis heute noch machen - allerdings nur zum Spaß.

Auch DAZN lässt zum ersten Mal Frau ran

Beim Königsklassen-Endspiel der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona am 3. Juni wird Christina Rann als erste Frau bei einem Fußballspiel bei DAZN kommentieren.

In der Basketball Champions League gab es schon ein Finale: