Entscheidung: Hier findet das Champions-League-Finale jetzt statt!

Russland darf wegen des Kriegs nicht mehr das Champions-League-Finale ausrichten. Jetzt ist der neue Spielort bekannt.

Die Entscheidung hat die UEFA in einer Krisensitzung getroffen: Das Champions-League-Finale wird in Paris ausgetragen, nicht wie geplant in St. Petersburg. Das Endspiel findet also am 28. Mai im Stade de France im Vorort St. Deniz statt.

Keine Heimspiele mehr!

Außerdem dürfen Clubs aus Russland und der Ukraine ihre Heimspiele in den Europacup-Wettbewerben nicht mehr in ihren Stadien spielen. Sie müssen auf neutralem Boden - also im Ausland - ausgerichtet werden.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Kurz danach kam es zu ersten Explosionen. Seitdem herrscht Krieg! Aus dem ganzen Land werden Angriffe gemeldet. Auch russische Bodentruppen rücken immer weiter vor. Der Streit zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit will Russland verhindern, dass die Ukraine sich immer weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

Auch Nationalmannschaften betroffen

Das gilt auch für die Nationalmannschaften beider Länder in der Nations League. Für die Qualifikationsspiele für die WM im Katar gilt die Regelung nicht. Für diese Spiele ist nicht die UEFA, sondern die FIFA verantwortlich.

Hier gibt's ein Update zur Lage in der Ukraine:

