Sie mieten ein Schnellboot fürs Champions-League-Finale!

13 Fans des FC Liverpool wollten eigentlich nach Paris fliegen. Das ging schief. Aber sie gaben nicht auf...

Ihr Flug fiel wegen eines Software-Fehlers aus. Um doch noch irgendwie nach Paris zu kommen, haben sich die 13 Liverpool-Fans ein Schnellboot gemietet, wie britische Medien berichten.

Auch mit dem Auto und der Fähre über den Ärmelkanal hätten sie wohl keine Chance mehr gehabt. Denn weil die Ferien in Großbritannien angefangen haben, gab es dort lange Staus.

Video des Schnellboot-Trips

Ziemlich viel Aufwand, oder? Und das ist noch nicht alles: Die 13 Fans haben gar keine Karten fürs Finale. Sie wollten einfach in Paris sein, wenn ihr Team am Abend gegen Real Madrid um den Pokal in der Königsklasse spielt. Doch sie sind nicht allein in Paris. Etwa 60.000 Liverpool-Fans sollen dort am Start sein. Offiziell können aber nur 20.000 von ihnen ins Stadion.

Die Überfahrt war offenbar nicht so angenehm wie im Flieger, wie das Video eines der 13 Fans auf Twitter zeigt. Aber mit lauter Fan-Musik war es vielleicht nur halb so schlimm:

https://t.co/v2AUBRhAN3

Welche schönen Emotionen bei Fans auch nach einem verpassten Pokal da sein können, liest du hier:

Hinweis: Das Bild oben ist ein Archivbild. Es zeigt nicht das Schnellboot, das die Fans genommen haben.