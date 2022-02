Darum könnte das Champions-League-Finale verlegt werden

Das Endspiel der Champions League soll in Russland stattfinden. Wegen des Ukraine-Konflikts gibt es dagegen jetzt Protest.

Champions-League-Finale in St. Petersburg? "Keine Chance", sagte der britische Premierminister Boris Johnson. Man könne keine Fußballturniere in einem Russland abhalten, das in souveräne Länder eindringt.

Auch Politiker aus Deutschland forderten den Europäischen Fußballverband (UEFA) auf, das Finale zu verlegen. Ein Grünen-Politiker sagte, eine Austragung in Russland sei aktuell "absolut irrsinnig". Ein anderer Politiker aus dem Sportausschuss im Bundestag meinte: Man könne nicht bei einem Champions-League-Finale "mit Vertretern des russischen Regimes eine sportliche Feier" veranstalten, während es in ukrainischen Gebieten einen Krieg gebe, "der von diesem russischen Regime angezettelt worden ist".

UEFA berät heute über mögliche Verlegung

Die angespannte Lage zwischen Europa und Russland hatte sich verschärft, als Russlands Präsident Wladimir Putin am Montag Truppen in die Ukraine geschickt hat und damit einen militärischen Konflikt weiter provoziert.

Die UEFA sieht aktuell noch keinen Grund, den Spielort zu wechseln. Der Verband berät aber heute über die Situation.

