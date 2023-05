Champions League: Inter Mailand besiegt AC Mailand

Im Hinspiel-Derby gewinnt Inter Mailand mit zwei Toren gegen AC Mailand und hat einen Vorteil für das Endspiel.

Die beiden Mannschaften haben am Mittwoch zum 236. Mal gegeneinander gespielt. Für den Sieg von Inter haben zwei Ex-Bundesligaprofis gesorgt: Die Tore kamen in der achten Minute von Edin Dzeko und in der elften Minute von Henrich Mchitarjan.

Kommt Inter Mailand ins Champions-League-Finale?

Der Erzrivale AC Mailand hat noch eine Chance, beim Rückspiel am 16. Mai selbst ins Finale einzuziehen. Sollte Inter Mailand es aber schaffen, wäre es das erste Mal in 13 Jahren, dass die Mannschaft im Finale der Champions League steht. Dort würde das Team entweder auf Real Madrid oder auf Manchester City treffen.

Beim Spiel zwischen Madrid und Manchester ging es ziemlich ab: