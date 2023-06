Nach Champions-League-Finale: Lukaku massiv rassistisch beleidigt

Neben der verlorenen CL muss sich Inter-Stürmer Romelu Lukaku jetzt auch mit Rassismus und krassen Beleidigungen herumschlagen.

Zum Background: Lukaku setzte einen Ball, den Robin Gosens vorbereitete, in der 89. Minute nicht ins Tor, sondern ans Knie des City-Torwarts. Hätte er getroffen, wäre das Spiel in eine Verlängerung gegangen und Inter hätte noch eine Chance gehabt, zu gewinnen.

Viele verurteilen Rassismus und Beleidigungen gegen Lukaku

Unter seinem letzten Insta-Post beleidigten ihn daraufhin viele enttäuschte Fans rassistisch. Zahlreiche andere Nutzer verurteilten die Kommentare anschließend und stellten sich hinter Lukaku.

Bereits in der abgelaufenen Saison in Italien lösten rassistische Beleidigungen gegen den Inter-Stürmer einen Skandal aus. Gegnerische Fans gingen Lukaku im Pokal-Halbfinale bei Juventus Turin verbal an. Die Gelb-Rot-Karte, die der Stürmer zuvor wegen eines vermeintlich provokanten Torjubels bekam, wurde darum später zurückgenommen.

Nach rassistischen Beleidigungen: Strafe für Juventus Turin

So ging die Champions League dieses Jahr aus: