Zehn Punkte haben für die Stuttgarter zum Weiterkommen nicht ausgereicht. Ein anderer Bundesligist hingegen hat sich direkt fürs Achtelfinale qualifiziert.

Der VfB Stuttgart konnte sich nicht gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain durchsetzen und kassierte mit 1:4 (0:3) die vierte Niederlage im achten Spiel. Das einzige Tor vom VfB war dabei ein Eigentor des Parisers Willian Pacho (77.).

VfB-Chef Wohlgemuth zum Stuttgarter CL-Aus Dauer 2:50 min VfB-Chef Wohlgemuth zum Stuttgarter CL-Aus

Auch wenn es heute Abend weh tut: Vielen Dank Jungs für diese unglaubliche Reise durch Europa. 🤍❤️#VfB | #StuttgartInternational | #UCL | #VfBPSG 1:4 (90.)

Der FC Bayern gewann gegen Slovan Bratislava mit 3:1 (1.0), verpasste aber die Top-Acht. Genauso wie Borussia Dortmund (3:1 gegen Schachtar Donezk) müssen sich die Bayern im Februar also in den Playoffs beweisen. Borussia hat dann übrigens einen neuen Trainer: Niko Kovac wird bereits am Samstag in der Bundesliga gegen Heidenheim auf der BVB-Bank sitzen. Im Februar geht es dann in den Playoffs gegen Brügge oder Sporting Lissabon - Lose, von denen der FC Bayern nur träumen kann, den Münchnern droht Manchester City.

Deutschlands fünfter Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig verlor zum Abschluss der Liga-Phase erneut. Die Sachsen waren bereits vor dem letzten Spieltag aus dem Wettbewerb ausgeschieden und unterlag auch in der Partie gegen Sturm Graz mit 0:1.

Bayer Leverkusen direkt im Achtelfinale der Champions League

Als einziger Fußball-Bundesligist zieht Bayer Leverkusen direkt ins Achtelfinale der Champions League ein. Am letzten Spieltag der Vorrunde setzte sich die Werkself mit 2:0 (1:0) gegen Sparta Prag durch. Bayer Leverkusen beendete die Liga-Phase mit 16 Punkten. Die Treffer erzielten Florian Wirtz in der 32. und Nathan Tella in der 64. Minute.

Im Achtelfinale könnte Bayer Leverkusen jetzt auf den FC Bayern, Real Madrid, Manchester City oder Celtic Glasgow treffen.