Zehntausende wollen Chancen-Aufenthaltsrecht: So funktioniert es

Dahinter steckt ein Aufenthaltsrecht auf Probe für Ausländer in Deutschland. 49.000 Menschen haben es beantragt.

Die sind aktuell in Deutschland nur "geduldet". Das heißt: Es ist nicht gesichert, dass sie längerfristig in Deutschland bleiben dürfen. Mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht können die Menschen das nach anderthalb Jahren ändern. Diese Möglichkeit gibt es seit Ende Dezember 2022. Wichtig: Das Chancen-Aufenthaltsrecht gilt dann auch für die "Kernfamilie" - also beispielsweise für Kinder oder Ehepartner.

Wer genau kann das Chancen-Aufenthaltsrecht beantragen?

Einen Antrag können Ausländer stellen, die seit fünf Jahren in Deutschland sind, keine Straftaten begangen und nicht wiederholt bezüglich ihrer Identität gelogen haben. Wenn die Menschen dann nach anderthalb Jahren beispielsweise einen Job haben oder ausreichend deutsch sprechen können, können sie dauerhaft in Deutschland bleiben.

Nice to know: Von den bisher 49.000 Anträgen wurden schon 17.000 angenommen und erst 2.100 abgelehnt. Die anderen werden noch bearbeitet.