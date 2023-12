Chanukka beginnt: Das Licht in der Dunkelheit

Licht und Hoffnung. Dafür steht das jüdische Lichterfest. Dieses Jahr ist es vielen besonders wichtig.

Dieses Jahr fällt Chanukka auf den 7. bis 15. Dezember. Jeden Abend zünden Jüdinnen und Juden eine neue Kerze an der Chanukkia an. So heißt der Leuchter, der bei vielen Juden daheim und auch öffentlich vor dem Brandenburger Tor und dem Berliner Abgeordnetenhaus steht. Das Wort Chanukka bedeutet "Einweihung" und bezieht sich auf die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels nach der Rückeroberung 167 vor Christus. Für Emilia aus RLP hat es diese Bedeutung:

Was ist Chanukka / Emilia Dauer 0:22 min Was ist Chanukka / Emilia

Feiern in schweren Zeiten

Der Antisemitismus in Deutschland ist gestiegen. Für viele Chanukka-Feiern gibt es verstärkten Polizeischutz. In Zeiten von Krieg zu feiern, fühlt sich für Emilia komisch an. Trotzdem passt die Message des Fests für sie aktuell genau richtig:

Chanukka in der angespannten Welt-Lage / Emilia Dauer 0:27 min Chanukka in der angespannten Welt-Lage / Emilia

Die Zahl von Anfeindungen gegenüber jüdischen Menschen in Deutschland ist dieses Jahr weiter angestiegen: