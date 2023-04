ChatGPT ist in Italien wieder am Start

Die künstliche Intelligenz war in Italien wegen Datenschutzgründen verboten worden. Jetzt ist sie wieder online.

Der Entwickler OpenAI hat zwei Veränderungen auf der Website eingebaut. Erstens: Bevor man die künstliche Intelligenz (KI) nutzen kann, muss man beweisen, dass man älter als 13 Jahre ist. Zweitens: Man kann jetzt, wenn man in der Europäischen Union wohnt, dem Entwickler verbieten, seine eigenen Daten zu verwenden. Dafür wurde eine neue Information auf die Seite eingebaut.

Jetzt ist die KI in Italien also wieder am Start. In der Europäischen Union gibt es aber trotzdem einige Diskussionen. Abgeordnete im EU-Parlament haben sich auf neue Regeln geeinigt. Der Entwurf soll jetzt mit den EU-Ländern beraten werden. Geplant ist zum Beispiel, dass KI-Systeme nach ihrem Risiko eingestuft werden - ein Verbot soll es aber nicht geben.

