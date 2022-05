Serena Williams und Lewis Hamilton sollen sich an der Übernahme des Fußballclubs beteiligen wollen.

Werden eine Tennisspielerin und ein Formel1-Fahrer bald zu den Bossen von Kai Havertz und Co? Möglich! Der britische Multimillionär Sir Martin Broughton führt eine Gruppe an, die den Klub kaufen will. Dieser Gruppe haben sich Williams und Hamilton wohl angeschlossen. Das berichtet "Sky".

Wie viel Kohle müssen Sie zahlen?

Insgesamt soll Chelsea zwischen zwei und drei Milliarden Euro kosten. Die beiden Sportstars würden sich verhältnismäßig mit einem geringen Betrag beteiligen. Beide sollen mit 12 Millionen Euro einsteigen.

Was ist mit Roman Abramowitsch?

Der langjährige Besitzer hatte den Club aus London zum Verkauf gestellt, bevor sein Vermögen von der britischen Regierung eingezogen wurde. Der Vorwurf: Seine angebliche Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Hier gibt es mehr Infos zu Abramowitsch und Chelsea

Kauft sich Abramowitsch jetzt einen neuen Club?