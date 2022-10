Chelsea-Star Kovačić stand plötzlich in Unterhose auf dem Platz!

Chelsea gegen ManU ist eigentlich ein Top-Spiel. Doch gerade interessiert sich niemand für das Ergebnis, denn ...

... alle reden nur über Mateo Kovačić. Der Chelsea-Spieler hat sich am Samstag auf dem Platz quasi komplett ausgezogen. Nach dem Spiel verschenkte er sein Trikot und auch seine Hose an Fans. So hatte er selbst nur noch eine knappe Unterhose und Socken an.

Warum?!

Laut der "Daily Mail" waren viele Zuschauer schockiert über Kovačić Auftritt. Aber: Viele Menschen im Stadion konnten sich ein Grinsen nicht verkneifen. Vielleicht war genau das auch das Ziel der Aktion. Der niederländische Sky-Experte Floyd Hasselbaink vermutete, dass Kovacic nur seinen durchtrainierten Körper zeigen wollte.

Hier kannst du dir anschauen, wie die Leute im Spielertunnel auf den fast nackten Kovačić reagiert haben:

That woman's face as Kovacic ran down the tunnel in his pants! 😂 https://t.co/VYZzWHpjKP

Chelsea verliert wichtige Punkte

Das Spiel endete übrigens 1:1. Chelsea ging in der 87. Minute durch einen Elfmeter in Führung. In der 94. Minute schaffte Manchester United dann noch den Anschlusstreffer.

