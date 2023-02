Darum sind es wohl KEINE Wetterballons!

Mehrere große Ballons aus China sind über Amerika aufgetaucht. Was tun die da? Haben sie sich verirrt?

Das Land behauptet, dass die Ballons für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden - vor allem für Wetterstudien. Die USA sagen, die Ballons werden zur Spionage eingesetzt.

Experte: keine Wetterballons

Der Wetter-Experte Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst erklärt im ZDF-Interview, warum die Ballons wohl keine Wetterdaten sammeln:

Wetterballons fliegen nur rund drei Stunden lang.

Sie legen nur zwischen 100 und 200 Kilometern zurück.

Die Ballons steigen 30 Kilometer hoch.

Nach einem Aufstieg von rund 90 Minuten platzen sie und fallen an einem Fallschirm zurück zur Erde.

Die gesichteten Ballons haben tausende Kilometer zurückgelegt und schwebten in einer Höhe von nur rund 18 Kilometern. Hier wurden die Ballons schon gesichtet: zwei Mal in den USA, Kanada, Kolumbien, Venzuela und Costa Rica. 2020 ist in Japan ein ähnlicher Ballon herumgeflogen. Damals konnte sich niemand erklären, was der Ballon macht.

Wie funktioniert ein Wetterballon?

Ein Wetterballon besteht aus einer Latexhülle, die mit Helium gefüllt wird, und einer kleinen Sonde, die an einem Seil unter der Ballonhülle hängt. Sensoren darin erfassen Daten wie die Temperatur, den Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit und funken das an die Bodenstation. Die Sonde lässt sich verfolgen und orten. Solche Wetterballons werden weltweit eingesetzt - auch von China. Die Daten kannst du öffentlich einsehen.

Es ist auch unwahrscheinlich, dass die gesichteten Ballons einfach größere Forschungsballons sind, denn die werden bei den Flugsicherungen über Ländergrenzen hinweg angemeldet. Außerdem bekommen sie eine Nummer und du kannst sie online tracken.

Die USA untersuchen momentan noch die abgeschossenen Ballons.

Zuletzt ist ein Ballon über Kanada abgeschossen worden: