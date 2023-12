China: Ab demnächst strengere Regeln für Online-Games

Junge Menschen in China haben wohl ein Problem mit der Gaming-Sucht. Darauf hat die Regierung kein Bock mehr.

Sie will dagegen vorgehen. Und das, obwohl China weltweit den zweitgrößten Markt für Videospiele hat. Knapp 666 Millionen Menschen zocken dort - das ist fast die Hälfte der chinesischen Bevölkerung. Im Durchschnitt sollen Spielerinnen und Spieler 60 Euro fürs Gaming ausgeben.

Das soll sich beim Online-Gaming ändern:

Generell versteht man unter "Online-Spiele" alle Games, in denen man auf der jeweiligen Konsole mit anderen Spielern kommunizieren kann. China hat am Freitag folgende Neuerungen beschlossen, um was gegen die Spielsucht und hohen Ausgaben zu tun:

Tägliche Log-ins oder regelmäßige Käufe dürfen im Spiel nicht mehr belohnt werden

Anbieter sollen Limits für In-Game-Käufe einführen

Wer zu viel zockt, soll durch ein Pop-up-Fenster darauf hingewiesen werden

Eine offizielle Stellungnahme folgt 2024 nochmal.

China: strengere Regeln für Gamer Dauer 0:32 min China: strengere Regeln für Gamer

