China impft Wolken... für Regen?

Die Rekordhitze führt in einigen Regionen für Stromausfälle und bedroht Ernten. Technologie soll jetzt helfen.

In Peking wird befürchtet, dass die Dürre in bestimmten Regionen wie der Provinz Sichuan bis September andauert. Deswegen soll das Militär schnell handeln. Mit einer Technologie die auch in Deutschland eingesetzt wird.

Sie impfen die Wolken?

Meteorologin Ulrike Lohmann erklärt: Mit einer Rakete werden Partikel aus Silber und Jod in die Wolken gebracht, an denen sich die Tröpfchen sammeln. Die meisten Wolken verdunsten wieder, denn die Tröpchen darin seien etwa so dick wie ein menschliches Haar. Deswegen entsteht auch nach einer solchen "Impfung" nur Niesel oder wenig Regen, da diese Wolken nicht so viel Wasser in sich tragen.

Problem: Blauer Himmel

Die Methode funktioniert natürlich nur dann, wenn tatsächlich Wolken am Himmel sind und genau da liegt zur Zeit das Problem.

