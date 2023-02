Spioniert China deutsche Politiker aus?

Davor warnt der Verfassungsschutz. In den nächsten Jahren werde es sogar noch mehr Spionage geben.

China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Einige machen sich daher Sorgen, dass Deutschland sich zu abhängig von dem undemokratischen Staat gemacht hat. Der Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes, Thomas Haldenwang, warnt:

Die politische Führung [Chinas] setzt ihre wirtschaftliche Macht, die sich auch aus intensiven Beziehungen zur deutschen und europäischen Wirtschaft ergibt, bereits zur Umsetzung politischer Ziele ein.

Seit einigen Jahren rücke auch die Ausspähung von Politik ins Visier. 2018 ist etwa ein Fall bekannt geworden, bei dem Mitarbeiter des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit sich als Geschäftsleute ausgaben. Sie wollten einen Abgeordneten aus dem Bundestag für seine Expertise und später für Informationen über die deutsche Politik bezahlen. Der Verfassungsschutz griff aber ein und informierte den Abgeordneten darüber. In den nächsten Jahren werden diese Spionage-Aktivitäten zunehmen, befürchtet Haldenweg.

Seitdem ein mutmaßlicher Spionage-Ballon in den USA gesichtet und abgeschossen wurde, wird wieder stärker über Spionage von der chinesischen Regierung diskutiert. Auch in Costa Rica wurde so ein Ballon entdeckt.

Mehr darüber erfährst du hier: