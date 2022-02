China ändert Fight Club-Ende!

Dass in China manche Filme zensiert werden, ist bekannt. Doch das neue Ende für Fight Club schockt die Fans.

SPOILER ALERT: Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte den Artikel eventuell nicht lesen.

Fight Club ist ein Filmklassiker aus dem Jahr 1999. Der Psychothriller erzählt die Geschichte eines ausgebrannten, schizophrenen Mannes, der das kapitalistische System wortwörtlich in die Luft jagen will. Den Plan, die Gebäude von Inkasso- und Insolvenzfirmen zu sprengen, heckt er mit einem Freund aus, der jedoch, wie sich zum Schluss raus stellt, nur seine Halluzination war. Das Fortune Magazin berichtet nun, dass auf Tencent Video, einer chinesischen Streamingplattform, ein noch absurderes Ende zu sehen ist, als im eigentlichen Film.

Das alternative Ende aus China

Während die Anti-Helden im Original am Ende Erfolg haben, sieht es in der chinesischen Version anders aus. Obwohl sie der Polizei stets einen Schritt voraus waren, werden die beiden am Ende überraschend vor den Explosionen geschnappt. Das erzählt zumindest der Text auf schwarzem Hintergrund, der vor die letzten Szenen eingefügt wurde. Der Freund der Hauptfigur soll zudem in eine psychiatrische Klinik gebracht worden sein - obwohl der Plottwist im Film bereits gezeigt wurde.

Filmfans hassen die neue Version

Der Film erhält auf der Plattform Tencent Video offenbar nur schlechtes Feedback. Ein User kommentierte, dass die Änderung "zu unverschämt" ist. Ob das neue Ende von chinesischen Behörden oder von den Produzenten gewünscht war, ist nicht bekannt, aber eins ist klar: Wenn du in China bist, sprich lieber nicht über den Fight Club.

