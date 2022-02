Verschwunden und unter Druck gesetzt? Chinesische Tennisspielerin bestreitet alles

Peng Shuai äußerte Missbrauchsvorwürfe gegen einen chinesischen Politiker und verschwand. Jetzt streitet sie alles ab.

Was da abging, war kaum zu fassen. Die ganze Welt schaute nach China und fragte sich: Wo ist Peng? Denn die Tennisspielerin war plötzlich verschwunden, nachdem sie Missbrauchsvorwürfe gegen einen chinesischen Politiker geäußert hatte. Jetzt sprach die 36-Jährige in einem aktuellen Interview mit der französischen Zeitung "L'Équipe" von einem "großen Missverständnis". Allerdings wird vermutet, dass Druck auf sie ausgeübt wurde.

Das ist passiert

Anfang November veröffentlichte die Sportlerin ein Statement im Online-Dienst "Weibo", dass der chinesische Ex-Vize-Regierungschef Zhang Gaoli sie zum Sex überredet haben soll. Der Post wurde 30 Minuten später gelöscht. Anschließend verschwand Peng für mehrere Wochen aus der Öffentlichkeit. Beobachter gehen davon aus, dass chinesische Internetzensoren dafür verantwortlich sind.

Wo ist Peng Shuai?

Nicht nur die Tenniswelt, auch Regierungen aus westlichen Ländern machten sich Sorgen. Unter dem Hashtag #WhereIsPengShuai fragten sich viele, was mit der früheren Weltranglistenerste passiert sei. Den Post im Internet habe sie selbst gelöscht. Sie sei außerdem nie verschwunden gewesen, so Peng. Sie sei ebenfalls verwundert gewesen, warum die Welt so besorgt gewesen sei, sagt sie jetzt.

Ich hätte nicht gedacht, dass es eine solche Besorgnis geben würde, und ich würde gern wissen: warum diese Besorgnis?

Karriere-Aus?

Sobald die Coronapandemie es wieder möglich macht, möchte Peng nach Europa reisen. Allerdings rechnet sie nicht mit einer Rückkehr auf die Tennistour - aufgrund ihres Alters und zahlreichen Operationen sei das schwer vorstellbar. Sie habe zuletzt auch nicht mehr trainiert, sagte Peng.