Nach einem Ekel-Vorfall in einer chinesischen Restaurantkette bekommen jetzt tausende Gäste das Essen für lau. Was passiert ist, checkst du hier.

Im Netz macht gerade ein Video die Runde, wo ein auf einem Tisch stehender Mann in einen Feuertopf pisst. Das Ganze soll sich wohl Ende Februar in einem Restaurant der Kette Haidilao in Shanghai abgespielt haben. Jetzt sollen über viertausend Gäste nicht nur das Essen für das Geld zurückbekommen, sondern auch das Zehnfache ihrer Essensrechnung als Entschädigung. Das gilt für alle Gäste, die seit dem Vorfall bis zum 8. März bei der betroffenen Filiale gegessen haben.

Gast pinkelt in Topf: Restaurant mit Schadensbegrenzung Dauer 0:16 min Gast pinkelt in Topf: Restaurant mit Schadensbegrenzung

Urinierender Gast im Haidilao: Wie geht’s weiter?

Erst hat die Restaurantkette sich tagelang nicht zu dem Video geäußert. Über den Onlinedienst Weibo räumten sie den unappetitlichen Vorfall am Mittwoch aber schließlich ein. Neben der angekündigten Entschädigung für Tausende Gäste habe Haidilao auch juristische Schritte eingeleitet und entschuldigte sich offiziell bei allen Gästen für den Vorfall.