Diese Chips schmecken nach Vagina!

Der litauische Chips-Hersteller Chazz will damit sexuell frustrierte Millennials ansprechen.

Chazz sagt, dass sich Millennials - also Leute, die in den 80ern oder 90ern geboren sind - viel seltener verlieben als frühere Generationen. Sie würden lieber auf Social Media abhängen, statt zu daten und neue Leute kennenzulernen. Wissenschaftliche Belege nennen sie dafür nicht. Dennoch sollen die Chips mit "Pus*y Flavour" bei diesen Leuten wieder Schwung in die Kiste bringen.

Nachdem du es gekostet hast, wirst du dich an deine wildesten Liebesabenteuer erinnern, an deine erste echte Liebe, und vielleicht verlierst du sogar deine orale Jungfräulichkeit.

Teurer Spaß

Solltest du sexuell frustriert genug sein, um die Chips zu kaufen, musst du auch noch ordentlich bezahlen. Chazz verlangt 10 Euro für eine Tüte der Chips mit Vagina-Geschmack.

Lieber Vagina-Chips oder 700 Euro für einen Döner?