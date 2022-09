Wie DIESES Meme Chloe Grace Moretz' Body Image veränderte

Die heute 25-Jährige hat wegen einem Meme aus "Family Guy", das sich über ihren Körper lustig machte, immer noch Probleme.

Chloe Grace Moretz wurde schon als Kind zum Schauspiel-Star. Bereits seit 2004 steht sie vor der Kamera - damals für Serien wie "Desperate Housewives" oder "My Name is Earl". Ein Leben im Rampenlicht - was nicht immer einfach war, wie sie jetzt in einem Interview erzählt. Insbesondere eine Szene aus "Family Guy", die dann zum Meme wurde, hängt ihr bis heute nach.

Um dieses Meme gehts

Das Meme basiert auf einem Paparazzi-Foto von Chloe, das sie beim Pizza holen zeigt. Ihre Beine wirken auf dem Bild besonders lang im Vergleich zu ihrem Oberkörper. Das machte "Family Guy" daraus:

Esta escena de Family Guy es Chloe Grace Moretz https://t.co/vHahyRRzPl

Im Interview sagt Chloe Grace Moretz:

Ich erinnere mich nur, dass ich da saß und dachte, mein Körper wird als Witz benutzt und es ist etwas, an dem ich nichts ändern kann. Und es wird überall auf Instagram gepostet.

Das Meme hat ihr Verhältnis zu ihrem eigenen Körper stark beeinflusst - so sehr, dass sie sogar in Therapie musste.

