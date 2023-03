Beef: Chris Brown vs. deutscher TikToker: Was war da los?

Auf TikTok ging ein Video viral, auf dem es Streit zwischen einem deutschen TikToker und Chris Brown gibt.

Chris Brown hat am Dienstag ein Konzert in Oberhausen gegeben. Auf der Aftershowparty danach soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Der TikToker Nabil postete selbst ein Video davon. Darauf sieht man, wie Chris Brown offenbar ausrastet und etwas zu Nabil sagt. Was genau weiß man nicht, da das Video mit Musik hinterlegt ist.

Wie kam es zu dem Streit zwischen Chris Brown und dem TikToker?

Wie Nabil in einem anderen TikTok erklärt, ist Chris Brown wahrscheinlich davon ausgegangen, dass Nabil dort arbeitet. Er habe ihm "irgendwelche Anweisungen gegeben". Der TikToker habe dann auf Englisch klargestellt, dass er dort nicht arbeite. Daraufhin soll Chris Brown ihn beleidigt haben, was Nabil nicht auf sich sitzen lassen wollte.

Doch das war es noch nicht: Chris Brown kommentiere anscheinend den Instagram-Post von Nabil. Dort schrieb er: "Du weißt, dass du den Schw*nz eingezogen hast. Du hattest Angst, nach draußen zu gehen." Denn sonst würde er jetzt "TikToks aus dem Krankenhausbett" machen, schreibt der Sänger weiter. Nabils Antwort: "Ich bin nicht Rihanna". Der Kommentar ist allerdings inzwischen gelöscht. Hier kannst du einen Screenshot davon sehen:

Das war Chris Browns Strafe nach Prügelattacke auf Rihanna

Mit dem Kommentar spielt Nabil darauf an, dass Chris Brown seine Ex Rihanna vor Jahren verprügelt hat. Das hat er vor Gericht zugegeben und kam dadurch um eine Haftstrafe herum. Er erhielt aber fünf Jahre auf Bewährung und musste außerdem eine lange Zeit Müll sammeln und Graffitis entfernen.