Prügelei zwischen Chris Brown und Usher? Das steckt dahinter

Eigentlich verstehen sich die beiden gut. Auf einer Party soll ein Streit zwischen Chris und Usher aber eskaliert sein.

Usher hatte eine Geburtstagsparty für Chris organisiert. Der soll dort mit einer Sängerin gesprochen haben, die ihn aber angeblich ignoriert hat. Das sei laut Medienberichten der Auslöser für die Auseinandersetzung gewesen.

Chris Browns Streit mit Teyana Taylor: Usher geht dazwischen

Laut Berichten des Online-Magazins "Hollywood Unlocked" soll Chris aus einem "unbekannten Grund" respektlos gegenüber der Sängerin und Schauspielerin Teyana Taylor gewesen sein. Dabei soll er "sichtlich betrunken" gewesen sein. Einige Partygäste - darunter auch Usher - versuchten demnach einzugreifen, bevor Chris nach draußen gestürmt sein soll. Laut der anonymen Quelle ging der Versuch, den Sänger zu beruhigen, nach hinten los: Als Usher ihm hinterherlief, kam es angeblich zu einer Schlägerei, die eine blutige Nase bei Usher hinterließ.

Weder Chris, Usher oder Teyana haben sich bisher zu der Sache geäußert. Später am Tag sind Chris und Usher sogar noch auf dem gleichen Festival aufgetreten.

Chris Brown hatte früher schon Stress mit Rihanna

Es ist nicht das erste Mal, dass Chris Browns Name im Zusammenhang mit körperlicher Gewalt in den Schlagzeilen auftaucht. 2009 wurde der damals 20-Jährige zu fünf Jahren Bewährung und 180 Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt, weil er seine Ex-Freundin Rihanna verprügelt hatte. Außerdem musste er ein Jahr lang an einem Beratungsprogramm für häusliche Gewalt teilnehmen.

Einer von RiRis bekanntesten Songs soll die toxische Beziehung zwischen den beiden thematisieren: Sogar der Schauspieler, der im Musikvideo zu "We Found Love" ihren Freund spielt, sieht Chris Brown zum Verwechseln ähnlich.

Hier kannst du dir das Video ansehen: