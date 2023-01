Jetzt ist es offiziell: Diese beiden sind ein Paar!

Mit einer Instagram-Story bestätigt Chris Evans die Gerüchte: Alba Baptista und er sind zusammen.

Nachdem die "Warrior Nun"-Schauspielerin und der "Captain America"-Star im November schon Händchen haltend in New York unterwegs waren, postet Chris jetzt einen handfesten Beweis für die Beziehung zwischen den beiden.

Am Samstag hat er einen Zusammenschnitt in seiner Instagram-Story hochgeladen, in dem zu sehen ist, wie die beiden Schauspieler sich gegenseitig im Alltag erschrecken.

Das Setting des Ganzen: Ihr gemeinsames Haus. Beim Wäsche waschen, auf dem Flur, im Schlafanzug.

