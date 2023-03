Fast ein Jahr danach bricht er sein Schweigen. In einem Netflix-Special macht er klar: Er ist immer noch pissed.

Den Part über die Ohrfeige von Will Smith startet der Comedian so:

Ihr alle wisst, was mir passiert ist. Ich wurde von Shug Smith geschlagen, jeder weiß das, jeder verdammt nochmal weiß das. Ich wurde vor etwa einem Jahr geschlagen und Leute fragen mich: "Hat es wehgetan?". Es tut immer noch weh, ich höre "Summertime" in meinen Ohren.

By the way: "Summertime" ist ein Song von Will Smith aus dem Jahr 1991 - damals machte er neben der Schauspielerei auch noch Musik.

So sauer Chris Rock aber immer noch sein mag - er witzelt, er würde niemals in eine Show wie "Oprah" gehen und dort "rumheulen". Er sei doch kein Opfer, fügt er noch hinzu.

Warum hatte Will Smith Chris Rock nochmal geschlagen?

Chris hatte bei den Oscars einen Witz über Wills Frau Jayda gemacht. Das passte dem Schauspieler nicht und er verpasste dem Comedian eine Ohrfeige - auf der Bühne. Für will Smith hatte das einige Konsequenzen - und er hat sich zwischenzeitlich entschuldigt.