Neuer Verein: Christian Eriksen ist zurück!

Nach sieben Monaten ist es endlich soweit: Christian Eriksen kehrt zurück in den Profifußball.

Sein Herzstillstand bei der EM im letzten Jahr hatte das ganze Turnier überschattet. Der 29-jährige Däne hat einen Vertrag bis zum Saisonende beim Premier-League-Club FC Brentford unterschrieben. Das gab der Verein heute bekannt, nachdem Eriksen zuvor intensiv medizinisch gecheckt wurde.Da ihm ein Defibrillator eingesetzt wurde, konnte Eriksen nicht mehr für seinen alten Club Inter Mailand spielen. Eine Regel in Italien hat das verboten.

Christian Eriksen: Spielverbot in Italien

Ziel: WM in Katar

Knapp eine Woche hatte Eriksen vorher bei seinem alten Verein Ajax Amsterdam trainiert. Dort sollte Eriksen sich in Form bringen können, bis er einen neuen Verein findet. Nachdem das jetzt geklappt hat, wird sich Eriksen aber nicht ausruhen. Sein Ziel: Bei der WM in Katar Ende des Jahres will er wieder für Dänemark auflaufen.