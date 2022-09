Rehe, Fische und jetzt noch Bienen - Christian Lindners Hobbys

Finanzminister Christian Lindner hat schon einen Jagd- und einen Fischereischein. Jetzt kommt das nächste Hobby.

Lindner ist laut eigener Aussage sehr verbunden mit Natur und Wald. Als kleiner Junge wollte er Bauer werden, sagte er bei einem Talk des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Jetzt soll Imkern sein neues Hobby werden.

Ich bin sehr intensiv in der Natur unterwegs, wann immer es meine Zeit erlaubt.

Bei seinen Hobbys im Freien will er immer etwas Neues lernen und sieht es als Ausgleichssport zu seinem Beruf. Gerade ist er dabei, ein kleines Reitabzeichen zu machen. Jetzt will er also auch noch den Umgang mit den Bienen lernen.