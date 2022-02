Aggro-Christin bricht ihr Schweigen!

Kurz vor Einzug war für Christin Okpara wegen eines angeblich gefälschten Impfpasses wieder Schluss. Jetzt spricht sie zum ersten Mal.

Sie war schon beim Drehort in Südafrika und dann der Skandal: Ist sie mit einem gefälschten Impfpass eingereist? Bevor es überhaupt losging, war also klar, dass Christin wieder abreisen muss. Bei ihrer Rückkehr aus Südafrika am Frankfurter Flughafen soll sie dann von der Bundespolizei in Empfang genommen worden sein. In einem Podcast spricht sie jetzt zum ersten Mal selbst über die Ereignisse.

Ja, das stimmt, dass es bei der Einreise ein paar Unstimmigkeiten gegeben hat. Aber wenn es wirklich so ausschlaggebend gewesen ist oder wenn ich so etwas Großes verbrochen haben sollte, dann glaube ich nicht, dass die Bundespolizei aus Frankfurt mich am 9. Januar überhaupt noch nach Südafrika einreisen hätte lassen können, beziehungsweise auch ausreisen.

Dschungelcamp-Rauswurf: Jetzt ermittelt die Bundespolizei gegen Christin Okpara