Lob vom Coach: Jude Bellingham unstoppable?

Im El Clásico gegen den FC Barcelona hat Real Madrids Jude Bellingham überragt. Sein Trainer traut ihm noch mehr zu.

Mit seinen Toren in der 68. und 92. Minute drehte der Ex-Dortmunder das Spiel gegen den Erzrivalen: Real gewann am Ende mit 2:1. Damit steht Real nach 11 Spieltagen an der Spitze der LaLiga - gefolgt vom FC Girona und dem FC Barcelona.

Real-Coach Ancelotti: "auf 20 bis 25 Tore kann er problemlos kommen"

Der 20-Jährige sei zwar kein Stürmer, aber dennoch ein sehr wichtiger Spieler, "der für uns im Moment viele Tore schießt", so Carlo Ancelotti nach dem Spiel.

Bellingham > CR7? DAS sind die Facts:

Nach 13 Pflichtspielen für Real hat Jude Bellingham schon 13 Tore und drei Assists auf dem Konto.

auf dem Konto. Diese Stats erinnern an einen gewissen Cristiano Ronaldo: Als CR7 im Jahr 2009 nach Madrid ging, kam er in seinen ersten 13 Spielen auf 13 Tore und zwei Assists .

. Das bedeutet: Auf dem Papier hat JB5 bei seinem Real-Start einen Scorerpunkt mehr als der fünfmalige Ballon d’Or-Gewinner.

Hier kannst du dir die Highlights vom Spiel anschauen ⬇️

Bayern-Keeper Manuel Neuer ist zurück auf dem Platz: