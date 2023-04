Best-of Coachella 2023: Das waren die coolsten Outfits der Stars

Auf dem Festival gibt's nicht nur krasse Musik-Acts, auch die Looks der Celebrities sind sehenswert.

Das erste Coachella-Wochenende ist vorbei und hatte schon einige nice Looks parat. Hier ein Überblick, was die Stars & Influencer getragen haben:

All blue bei Becky G

Die Sängerin performte im blauen Cowgirl-Outfit. Ihr Mikro war sogar farblich abgestimmt.

Kategorie: Boho

Model Alessandra Ambrosio war im Boho-Stil unterwegs. Sie trug eine weiße Bluse mit weiten Ärmeln und eine Hose mit auffälligen Cut-outs plus einem Statement-Gürtel.

Auch "Outer Banks"-Star Madison Bailey feierte im Boho-Look. Die Schauspielerin ist zum ersten Mal auf dem Festival gewesen.

Gelb + Orange​ = Lewis Hamilton

Lewis Hamilton begeisterte mit seinen drei Outfits - vor allem die gelb-orange Kombi finden die Leute auf TikTok nice.

Emma Chamberlain is giving Star Wars

Die Influencerin trug am ersten Festival-Tag einen Princess Leia inspired Look und ihre Fans feierten es krass. In den Kommentaren wird sie "Coachella-Queen" genannt.

