Coachella 2023: Diese Stars sind dabei!

Auf der Stage des berühmten Festivals in Kalifornien werden unter anderem Bad Bunny, Rosalia und Frank Ocean performen.

Dazu kommen noch krasse Acts wie Blackpink, die Gorillaz oder Calvin Harris. Das Festival findet rund zwei Autostunden entfernt von Los Angeles in Indio statt. Fans können sich Tickets für zwei Termine sichern. Das erste Festivalwochenende geht vom 14 bis zum 16. April. Das Zweite startet am 21. und endet am 23. April.

Heftige Preise

Die Tickets starten bei 499 Dollar. Willst du mit einem Zelt campen, kommen nochmal 149 Dollar obendrauf. Zusammengerechnet sind das bei dem aktuellen Wechselkurs rund 600 Euro.

Wie cool ist das Coachella?

Das Coachella in der Wüste von Palm Springs sieht sich nicht nur als Musikfestival, sondern auch als "Arts Festival". Es geht definitiv nicht "nur" um die Musik, sondern viel um Style, Glamour und Stars. Sehen und gesehen werden ist ein großer Teil des Coachellas. Letztes Jahr waren unter den Gästen unter anderem Jared Leto, Leonardo DiCaprio oder Justin und Hailey Bieber am Start. Die Biebers gönnten sich die Show von The Weekend.

Aus Deutschland reisten Influencer wie Novalanalove oder Caro Daur an.

Hier kannst du dir noch mal durchlesen, was 2022 beim Coachella ging: