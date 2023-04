Coachella 2023: Line-up, Livestream und Co. - DAS geht bei dem Festival!

Alle Infos rund ums Coachella und wie du auch ohne Ticket beim Festival dabei sein kannst, erfährst du hier.

Das Coachella ist eines der bekanntesten Festivals der Welt und findet jedes Jahr in der kalifornischen Wüste auf einem riesen Gelände statt. An zwei Wochenenden (14. bis 16. & 21. bis 23. April) gibt's krasse Musik-Acts: Unter anderem sind Blink-182, Rosalía, Blackpink und Bad Bunny am Start. Der Sänger ist der erste spanische Performer, der einen Headliner-Slot beim Coachella hat. Hier geht's zum ganzen Line-up:

Coachella 2023: Diese Stars sind dabei!

So kannst du das Festival live verfolgen

Die Tickets für das Coachella sind krass teuer und meistens schnell ausverkauft. Es gibt aber eine Möglichkeit auch von zu Hause aus mitzufeiern. Auf YouTube wird das Festival live übertragen. Hier findest du den Livestream.

Coachella findet auch in Fortnite statt

Für die Gamer gibt es das Coachella-Feeling in Fortnite. Die Coachella Island ist vom 14. April ab 21 Uhr bis zum 28. April um 18 Uhr verfügbar. Dort kann man zum Beispiel als Teams gegeneinander zocken oder Lieder vom Festival anhören.