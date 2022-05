AS Rom gewinnt als erster Club die Conference League

Rom hat das Finale gegen Rotterdam gewonnen. Und: Trainer José Mourinho war einfach glücklich!

Er rannte über den Platz und feierte zusammen mit den Spielern. Außerdem schaffte Mourinho es, sich vor der Übergabe zu dem Pokal zu schleichen und küsste die Trophäe.

So wurde gefeiert!

Der AS Rom ist der erste Verein, der die Conference League - ein neuer Europa-Wettbewerb der UEFA - gewonnen hat. Der Verein schaffte im Finale in Tirana ein 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam. Danach folgte eine Titelparty, die sich sehen lassen kann. In der Kabine wurden zum Beispiel Haare abrasiert.

Auch in Rom wurde die ganze Nacht gefeiert. Auf den Straßen gab es zahlreiche Hupkonzerte und Autokorsos wie sonst nur nach einem großen Triumph der Nationalmannschaft.

