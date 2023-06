58 Jahre ohne Titel: West Ham gewinnt die Conference League

West Ham United feiert seinen ersten internationalen Titel seit 1965. Nur die Fans beider Vereine sorgten für Ärger.

Im Finale in Prag setzte sich der Londoner Club mit 2:1 gegen den AC Florenz durch. Dabei blieb es lange spannend: Den Siegtreffer für West Ham erzielte Saïd Benrahma erst in der 90. Minute per Handelfmeter. Der Club um den deutschen Nationalverteidiger Thilo Kehrer und Bayern Münchens Wunschspieler Declan Rice sichert sich damit einen Startplatz für die Europa League im nächsten Jahr.

Conference League: Fan-Fehlverhalten überschattet Finale

Ein paar Stunden vor dem Anpfiff griffen Fans von Florenz Anhänger von West Ham in einer Bar im Stadtzentrum von Prag an. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt, 16 Florenz-Fans wurden festgenommen. Im Stadion ging es weiter: In der 33. Minute traf ein Bierbecher aus der West-Ham-Kurve den Florenz-Kapitän Cristiano Biraghi am Hinterkopf. Biraghi blutete stark und musste behandelt werden, ehe er mit Turban weiterspielen konnte.