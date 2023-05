Besser als Honig: Bär klaut 60 Muffins aus Bäckerei in USA 🐻🧁

Der hatte einen Bärenhunger! 60 Muffins mussten dran glauben, als ein Bär in eine Bäckerei in Connecticut spazierte.

Der Schwarzbär überraschte dabei eine Mitarbeiterin der kleinen Konditorei in Connecticut: Sie packte gerade mehrere Kisten mit Gebäck in einen Lieferwagen, als sie den Bären in der Garage bemerkte.

Hier kannst du dir das Video der Überwachungskamera anschauen, das die Bäckerei auf Insta teilte:

Die Mitarbeiterin versteckte sich in der Küche, während der Bär genüsslich um die 60 Muffins und einen Haufen Kokosnusskuchen mampfte. Erst als andere Mitarbeiterinnen in einem Auto dazukamen und laut hupten, ließ er sich vertreiben.

Verletzt wurde niemand und der Bär richtete auch keinen dauerhaften Schaden an, wie die Bäckereibesitzerin Miriam Hope in einem weiteren Insta-Post mitteilte:

Uns geht's gut, den Cupcakes nicht.

Dort beschrieb sie übrigens die ganze Geschichte mit dem Bären:

Bär frisst Muffins in Bäckerei: Kann das auch bei uns passieren?

Im US-Bundesstaat Connecticut sind Schwarzbären, die sich unter Menschen mischen, nicht ungewöhnlich. Hier bei uns gibt's solche Vorfälle eher nicht. Zwar wurde erst kürzlich ein Braunbär in Bayern gesichtet, aber dass sich die großen Vierbeiner auch im Südwesten Deutschlands ausbreiten, halten Experten für sehr unwahrscheinlich.

Auch sehr unwahrscheinlich: Bären auf dem Mars.