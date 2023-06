Vorwürfe gegen Conor McGregor: Hat er eine Frau sexuell missbraucht?

Das Ganze soll beim Basketballspiel in Miami passiert sein. Die Polizei ermittelt nun mit Unterstützung der NBA.

Der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer soll eine 22-jährige Besucherin beim vierten Finalspiel der Miami Heat in der Toilette des Stadions bedrängt und zum Oralsex gezwungen haben. Das hat TMZ berichtet und beruft sich dabei auf die Originalunterlagen der Anwältin. Die Frau möchte demnach gegen McGregor vorgehen.

Ermittlungen gegen Conor McGregor

In dem Brief schreibt die Anwältin, McGregor habe die Frau durch Sicherheitspersonal von ihrer Freundin getrennt, zur Toilette geführt und den Toilettenausgang versperrt. Anschließend soll der Fighter rein gekommen sein, sie mit Gewalt geküsst und sie dann zum Oralsex gezwungen haben. Sie soll sich dann mit ihrem Ellenbogen verteidigt und sich so befreit haben.

Die Frau fordert in dem Brief finanzielle Entschädigung von McGregor, aber auch von der NBA und den Miami Heats. Für das Sicherheitspersonal sind nämlich sie verantwortlich. Die Polizei von Miami hat mit den Ermittlungen begonnen. Die NBA, Miami Heats aber auch die Ultimate Fighting Championship (UFC) unterstützt die Untersuchungen.

Update: Ein Video ist aufgetaucht

TMZ veröffentlichte ein Video, das die Momente vor dem vermeintlichen Missbrauch zeigt. Es war nicht das Sicherheitspersonal, sondern Conor McGregor selbst, der die Frau an der Hand ins Badezimmer führte. Doch die Security bewachte die Tür, nachdem sie geschlossen wurde.

Die Anwältin der Frau ergänzte daraufhin die Story. Die Klägerin dachte, sie würden gemeinsam in McGregors Hotel gehen, da sie das vorher auf der Party besprochen hätten.

Conor McGregor weist die Vorwürfe zurück

Seine Vertreter sagen, die Vorwürfe sind falsch und das McGregor sich nicht einschüchtern lässt. McGregor selber hat sich bisher noch nicht geäußert.

