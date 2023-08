Du kriegst häufiger Corona, wenn...

...du als Arzthelferin oder -helfer arbeitest oder Migra bist! Hier checkst du die Gründe.

Wer in einer Arztpraxis arbeitet, erkrankt mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 21 Prozent an Corona. Das Infektionsrisiko ist damit 1,68-mal so hoch wie für Menschen in anderen Jobs. Das steht in einer Studie, die ein Institut der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht hat.

Migra-Background und Corona-Infektionen

Insgesamt haben sich mehr Menschen mit Migra-Background mit dem Virus infiziert. Rund 15 Prozent der Migras haben Corona bekommen - im Vergleich zu rund 10 Prozent Infektionsrate bei der restlichen Bevölkerung. Diese Gründe für die höhere Infektionsrate nennt das Institut:

Sprachbarrieren bei Infos zum Infektionsschutz

schlechtere Arbeitsbedingungen mit zum Beispiel weniger Homeoffice-Anteil

Insgesamt wurden für die Studie zwischen November 2021 und Februar 2022 rund 11.000 Menschen befragt und deren Blut auf Antikörper gegen das Coronavirus untersucht.

Das hat sich durch Corona verändert:

Boss-Skills: