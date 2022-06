Variante BA.5 - geht die Corona-Pandemie wieder los? 🦠

auf Whatsapp teilen

In Portugal steigen die Corona-Zahlen gerade wieder an. Das liegt an der neuen Form von Omikron.

Rund 87 Prozent der Neuinfektionen in Portugal sind positiv auf die BA.5-Variante getestet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen hat sich seit Mitte April auf zuletzt rund 1.800 vervierfacht. In Deutschland liegen wir gerade bei rund 207. Hier ist es bisher nur in 2,5 Prozent der Fälle die BA.5-Variante. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will für den Herbst Vorbereitungen treffen: mehr Menschen sollen sich impfen und testen lassen. Ein weiterer unvorbereiteter Herbst wäre nicht vertretbar. Was wissen wir über BA.5? Ausführliche Studien über die neue Variante gibt es noch nicht. Die Erfahrungen aus Portugal weisen darauf hin, dass mehr Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden und auch mehr Menschen an oder mit der Variante sterben. Fachleute gehen davon aus, dass BA.5 noch im Sommer auch in Deutschland weit verbreitet sein wird.